Patras’ta 550 Araç Yandı

ORGANİZE YANGINDA BÜYÜK ZARAR

Yunanistan’ın batısında bulunan Ahaia bölgesindeki liman şehri Patras’ta gümrük idaresinin otoparkında 550 araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Bu olay, bölgede süregelen orman yangınları nedeniyle yaşandı.

YANGINDAN ETKİLENEN ARAÇLAR

Patras Gümrük İdaresi’ne ait tesislerde park edilen araçların büyük bir kısmının kullanım ömrünü tamamladığı ve açık artırmada satılamayacak durumda olduğu belirtildi. Yangın, yerleşim yerlerine sıçrayarak ciddi bir tehdit oluşturdu.

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR

Patras Belediyesi’ne bağlı bazı bölgelerde tahliye emri verildiği duyuruldu. Tahliye edilen vatandaşların, şehirdeki bir stadyumda misafir edileceği kaydedildi. Bu gelişmeler, bölgedeki yangının ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sinop’ta Yürütülen Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sinop'ta jandarma, Ayancık ve Gerze'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İmamoğlu Hastaneye Sevk Edildi, MR Çekildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı nedeniyle hastaneye sevk edilerek MR çekilmek üzere gönderildi.

