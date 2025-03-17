Patronuna Dinleme Cihazı Yerleştiren Güvenlikçi Gözaltında

Olay, Maltepe’de bir lojistik firmasında meydana geldi. Burada özel güvenlik olarak görev yapan bir şahıs, patronunun odasına gizlice dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirdi. Patronu, cihazı fark ettikten sonra yaptığı araştırma ile bu durumu öğrenince, çalışanı İ.K.’yı odasına çağırdı ve yaptığını yanlış bulduğunu dile getirerek işten çıkarma tehdidinde bulundu. Bu durum üzerine İ.K., öfkelenerek patronuna silahlı tehditlerde bulundu ve iş yerinden ayrıldı.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Patron Fehmi Karcı, durumun ciddiyetini anlayarak hemen polisi aradı ve “silahlı tehdit” ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Karcı’nın odasında bilgi toplamak için girişimde bulundu. Kısa bir süre sonra İ.K., silahı ile iş yerine geri döndü ve Karcı’nın odasına yöneldi. Polisler ve patronu, odayı korumak için kapıyı kapattı. Ancak İ.K., bu duruma tepki göstererek kapıya doğru yaklaşık 10 el ateş açtı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde durumun kontrol altına alınması için takviye polis, özel harekat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan kısa süreli arbedenin ardından İ.K., polisler tarafından gözaltına alındı. Açtığı ateş sonucunda kurşunlar iş yerinin camına isabet etti; ancak olayda herhangi bir yaralanma ya da ölüm yaşanmadı. Polisin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.