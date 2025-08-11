Haberler

Patsilvanya’da Çelik Fabrikasında Patlama

PATLAMA MEYDANA GELİYOR

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Allegheny County bölgesindeki fabrikada gerçekleşti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, patlama sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, patlamanın ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Olayın ardından bölgeye acil durum ekipleri yönlendirildi ve gerekli müdahaleler yapılıyor. Yaralıların durumu hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi verilmedi.

Belen’de Otobüs Yangını Söndürüldü

Belen'de bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangın anında 20 yolcu güvenle tahliye edildi.
Mahmut Orhan Bozkurt İşareti Yüzünden İptal

Ünlü DJ Mahmut Orhan, bir konser sırasında sahnede yaptığı el hareketiyle tartışma yarattı ve bu nedenle etkinlik iptal oldu.

