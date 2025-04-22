Paul Atkins’in SEC’e Dönüşü Dönüm Noktası

PAUL ATKINS’İN SEC BAŞKANLIĞINA GELİŞİ

Paul Atkins’in SEC başkanlığına gelmesi, kripto para sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Daha önce 2002-2008 yılları arasında eski Başkan George W. Bush döneminde SEC komiseri olarak görev yapan Atkins, bu görevinden sonra danışmanlık şirketi Patomak Global Partners’ı kurmuştu. Müşterileri arasında bankalar, kripto borsaları ve Merkeziyetsiz Finans (DeFi) platformları da bulunan Atkins, yeni görevinde kripto sektörüne yönelik net ve uygulanabilir düzenlemeler gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

GÖREVE RESMEN BAŞLADI

ABD’nin finansal düzenleyici kurumu SEC’in yeni başkanı Paul Atkins, resmi görevine başladı. Göreve başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “SEC’e geri dönerken sermaye oluşumunu kolaylaştırma; adil, düzenli ve verimli piyasaları sürdürme ve yatırımcıları koruma misyonunu ilerletmek için diğer komisyon üyeleri ve kurumun özverili profesyonelleriyle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullandı. Yeni başkanın dijital varlıklar konusundaki olumlu tutumu, sektörde bir heyecan yaratıyor.

DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE OLUŞTURMA HEDEFİ

Geçen ay Senato Bankacılık Komitesi duruşmasında sunduğu ifadede Atkins, dijital varlıklar için bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı “en öncelikli konu” olarak belirteceğini vurguladı. Bu yaklaşım, eski Başkan Gary Gensler’in sektöre yönelik benimsemiş olduğu “yaptırım yoluyla düzenleme” anlayışıyla çelişiyor. Gensler’in ocak ayındaki ayrılışından bu yana, SEC tartışmalı kripto muhasebe kılavuzunu geri çekti. Ayrıca büyük sektör oyuncularına yönelik yaptırım eylemlerini durdurdu ve bir kripto görev gücü kurdu.

Komiser Hester Peirce liderliğindeki bu görev gücü, kripto sektöründeki çeşitli düzenleyici konularda açık tartışmalara katılmak üzere uzmanları davet ediyor. Ayrıca hangi kripto varlıkların finansal menkul kıymet olmadığına dair netlik sağlama konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Trump yönetiminin kripto para stratejisi, Atkins’in liderliğinde şekillenmeye devam edecek. Sektör uzmanları, yeni başkanın deneyimi ve vizyonu ile SEC’in düzenleyici çalışmalarına önemli katkılar yapmasını bekliyor.