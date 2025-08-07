Paul Onuachu, Hedeflerini Açıkladı

Paul Onuachu, Trabzonspor’a Geri Döndü

PAUL ONUACHU’NUN TRANSFERİ VE HEDEFLERİ

Southampton Kulübü’nden bonservisi alınarak Trabzonspor’a dönen Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, Kocaelispor maçının hazırlıkları öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Süper Lig’de birçok önemli oyuncunun bulunduğunu belirten golcü futbolcu, “Futbol böyle bir oyun. Bu oyun içinde mücadele hep var olacak. Benim yapmam gereken kendi takımıma ve yapacaklarıma odaklanmak.” dedi. Onuachu, rekabetin olacağını da vurgulayarak, “Türkiye Süper Ligi’nde önemli oyuncular var. Onlarla tabii ki rekabet içinde olacağız ama dediğim gibi benim adıma odaklanacağım nokta takıma neler katabileceğim ve kendi adıma neler yapabileceğim.” şeklinde konuştu.

TARAFTARLARIN SEVGİSİ BANA ENERJİ VERİYOR

Tekrar Trabzonspor’da olmanın mutluluğunu dile getiren Onuachu, “Daha önce oynadığınız bir yere döndüğünüzde taraftarlar da sizi seviyorsa ekstra elinizden gelen bütün mücadeleyi vermeye çalışırsınız.” ifadelerini kullandı. Taraftarların ona olan sevgisini bildiğini belirten oyuncu, “Farklı bir enerjiyle burada olacağım. Lig başlayınca, maçlar oynandıkça, adım adım ilerledikçe hem fiziksel hem de güç anlamında daha ileriye gideceğiz. Ben de o mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim.” dedi.

BORDO-MAVİLİ FORMAYLA HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Onuachu, Trabzonspor’a geri dönmek için her şeyin hazır olduğunu vurgularken, “Hedefim buraya geri dönmekti. Taraftarların beni ne kadar istediğinin, sevdiğinin farkındaydım. Futbol böyle bir oyun. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması gerekiyordu.” şeklinde konuştu. Süreçte Southampton’un kararına saygı gösterdiğini ekleyen oyuncu, şu anki durumunun çok olumlu olduğunu söyledi.

Takımda çok sayıda oyuncunun olmasının rekabeti artıracağını belirten Onuachu, Felipe’yi övgüyle anarak, “Felipe gerçekten genç, hızlı ve güçlü santrfor oyuncusu. Bize büyük katkıda bulunabilecek oyuncu.” dedi. Takımın başarısı için herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğinin altını çizen golcü futbolcu, “Burada beraber bir hedefimiz var. Bu hedefe yalnızca herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa ulaşabiliriz.” şeklinde değerlendirdi.

İLK MAÇTA OYNAMAK İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Erzurum kampında sakatlık yaşayan Onuachu, “Muhtemelen oynayacağım. Eğer bir aksilik ve sıkıntı yaşamazsam, ilk maçta oynayabilecek durumda olabileceğimi düşünüyorum.” açıklamasında bulundu. Antrenmanlar sırasında sağlanan birlikteliğin de önemini vurgulayan Onuachu, arkadaşlarıyla birlikte çalışma fırsatı bulmanın kendilerine katkı sağladığını ifade etti.

TRABZONSPOR’UN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

Onuachu, takımının ve kendisinin hedefleri hakkında ise, “Trabzonspor, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden bir tanesi ve büyük kulüplerde oynuyorsanız hedefiniz her zaman en iyisini yapabilmektir.” diye belirtti. Bireysel olarak gol hedefi koymadığını vurgulayan Onuachu, “Olabilecek en yüksek sayıda gol atarak takıma katkıda bulunmaya çalışıyorum.” dedi.

ANTHONY NWAKAEME İLE OYNAMAKTAN MUTLUYUM

Nijeryalı golcü, Anthony Nwakaeme ile olan ilişkisini de anlattı. Onunla oynamaktan çok mutlu olduğunu belirten Onuachu, “Kendi adıma, ‘kardeşim gibi’ diyebileceğim çok yakınımda olan oyuncu. Antrenmanlarda yüzümde gülümseme varsa sebebi Tony’dir.” dedi. Nwakaeme’nin hem insan hem de oyuncu olarak çok değerli olduğunu ekleyen Onuachu, “Onunla beraber düzenli oynamak beni mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG’İN FİZİKSEL GÜCÜ

Son olarak, Süper Lig’in fiziksel anlamda önemli bir lig olduğunu dile getiren Onuachu, “Güçlü oyuncuların olduğu lig. Genelde savunma oyuncuları sırtınızdan baskıya geldiğinde gayet güçlü bir şekilde geliyor.” dedi.