Paul Onuachu, Hedeflerini Açıkladı

Paul Onuachu: Trabzonspor’da Mutluyum, Takıma Katkı Vermek Önceliğim

ÖNEMLİ OYUNCULARLA REKABET VAR

Kocaelispor maçının hazırlıkları kapsamında antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Paul Onuachu, Süper Lig’deki önemli golcü isimlerle rekabet edebileceğini belirtti. “Bu oyun içinde mücadele hep var olacak. Benim yapmam gereken kendi takımıma ve yapacaklarıma odaklanmak. Türkiye Süper Ligi’nde önemli oyuncular var. Onlarla tabii ki rekabet içinde olacağız ama dediğim gibi benim adıma odaklanacağım nokta takıma neler katabileceğim ve kendi adıma neler yapabileceğim.” dedi.

TARAFTARIN SEVGİSİ BANA GÜÇ VERİYOR

Trabzonspor’a geri dönmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Onuachu, “Daha önce oynadığınız bir yere döndüğünüzde taraftarlar da sizi seviyorsa ekstra elinizden gelen bütün mücadeleyi vermeye çalışırsınız. Ben de bunu yapacağım.” şeklinde konuştu. Taraftarların kendisine duyduğu sevgiye dikkat çeken oyuncu, “Lig başlayınca, maçlar oynandıkça, adım adım ilerledikçe hem fiziksel hem de güç anlamında daha ileriye gideceğiz. Ben de o mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim.” ifadesinde bulundu.

GERİ DÖNMEK İSTEDİĞİMİ HERKES BİLİYORDU

Onuachu, Trabzonspor’a geri dönme isteğinin herkes tarafında bilindiğini vurguladı. “Hedefim buraya geri dönmekti. Taraftarların beni ne kadar istediğinin, sevdiğinin farkındaydım.” diyen oyuncu, transfer sürecini de değerlendirdi. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması gerektiğini belirterek, “Ancak oynadığım ve sözleşme imzaladığım kulüp vardı. O kulübe saygımı göstermem gerekiyordu.” dedi.

TAKIMA KATKI, HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ

Takımdaki oyuncu sayısının artmasının rekabet ortamını güçlendireceğini söyleyen Onuachu, genç ve dinamik bir arkadaşları olduğunu ifade etti. “Felipe gerçekten genç, hızlı ve güçlü santrfor oyuncusu. Bize büyük katkıda bulunabilecek oyuncu.” diyen Onuachu, takımın stratejisine göre kendisinin de mutlu olacağını açıkladı. “Önemli olan takıma katkı vermek. Burada beraber bir hedefimiz var.” şeklinde konuştu.

İLK MAÇTA OYNAMAM MÜMKÜN

Erzurum kampında sakatlık geçiren Onuachu, ilk maçta oynayıp oynayamayacağına dair, “Muhtemelen oynayacağım. Eğer bir aksilik ve sıkıntı yaşamazsam, ilk maçta oynayabilecek durumda olabileceğimi düşünüyorum.” yanıtını verdi.

Birlikte Çalışmak Bize Katkı Sağlayacak

Onuachu, takım arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri zamanın önemine de değindi ve bu durumun saha içindeki uyumuna katkı sağlayacağını belirtti. “Biz arkadaşlarımızla önemli bir süredir birlikte çalışıyoruz. En ön bölgede kim oynarsa oynasın herkes birbirine yardımcı olmaya çalışacak.” dedi.

TRABZONSPOR, BÜYÜK BİR KULÜP

Trabzonspor’un büyük bir camia olduğunun altını çizen Onuachu, “Hedefimiz her zaman yarışmacı olabilmek, en yukarda olabilmek.” dedi. Gol hedefini koymak yerine takımına en fazla katkıyı sağlamak istediğini ifade etti.

ANTHONY NWAKEME İLE OYNAMAK GÜZEL

Onuachu, Anthony Nwakaeme ile oynamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. “Kendi adıma, ‘kardeşim gibi’ diyebileceğim çok yakınımda olan oyuncu.” sözleriyle duygularını özetleyen Onuachu, ikili oyunların kendisine katacağı değere vurgu yaptı.

SÜPER LİG FİZİKSEL BİR LİG

Son olarak, Süper Lig’in fiziksel yapısına dikkat çeken Onuachu, “Güçlü oyuncuların olduğu lig.” dedi. “Futbol öyle bir duruma geldi ki her takım birbiriyle rekabet halinde olabiliyor.” diyerek ligdeki rekabetin önemine değindi.