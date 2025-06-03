paul-onuachu-trabzonspor-un-yeni-forveti

FıRTINA’NIN YENİ FORVETİ ONUACHU OLACAK

Trabzonspor’un yeni dönemindeki forvetinin Paul Onuachu olacağı yönünde güçlü bir işaret mevcut. Kiralık şekilde forma giyen Simon Banza ile anlaşmayı sonlandırmaya hazırlanan Trabzonspor, Southampton’ın Premier Lig’den düşmesi sonrasında Onuachu ile yakın temas kurmuş durumda. Geçtiğimiz sezon Bordo-Mavili ekipte kiralık oynayan ve sergilediği performansla taraftarların sevgisini kazanan 2.01 boyundaki yıldız, İngiliz ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle transfer şansı bulamamıştı.

SOĞUKTA BİR PAZARLIK SÜRECİ BAŞLADI

Nijeryalı santrfor konusunda Southampton, bu sefer daha uzlaşmacı bir yaklaşım sergiliyor. İlk aşamada kendi talep ettikleri bonservis bedeli yüksek olmasına rağmen, pazarlık süreçlerinde bu rakamda ciddi bir küçülme yapmaya başladılar. Trabzonspor Yönetimi, bonservis sorununu çözmek için 5 milyon Euro seviyesinin üstüne çıkmadan bir strateji geliştirmeyi hedefliyor.