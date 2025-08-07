Paul Onuachu, Türkiye’ye geri döndü

PAUL ONUACHU’NUN TRABZONSPOR’A DÖNÜŞÜ VE HEDEFLERİ

Southampton Kulübü’nden bonservisi alınarak Trabzonspor’a geri dönen Nijeryalı oyuncu Paul Onuachu, Kocaelispor maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

SÜPER LİG’DE REKABET VE ODAKLANMA

Golcü futbolcu, Süper Lig’de yer alan önemli golcü isimlerine yönelik bir soru üzerine, futbolun mücadele dolu bir oyun olduğunun altını çizdi. “Futbol böyle bir oyun. Bu oyun içinde mücadele hep var olacak. Benim yapmam gereken kendi takımıma ve yapacaklarıma odaklanmak.” diyen Onuachu, Süper Lig’de yarışacakları önemli oyuncular olduğunu belirtiyor.

TARAFTAR SEVGİSİ VE MÜCADELE

Onuachu, Trabzonspor’a geri dönmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Daha önce oynadığınız bir yere döndüğünüzde taraftarlar da sizi seviyorsa ekstra elinizden gelen bütün mücadeleyi vermeye çalışırsınız.” sözleriyle taraftarın kendisine olan sevgisinin önemine değiniyor. Lig başladıkça hem fiziksel hem de güç anlamında ilerleyeceğini vurguluyor.

Onuachu, kredisinin sona ermesi ardından Trabzonspor’a geri dönmek isteğini herkesin bildiğini kaydederek, “Hedefim buraya geri dönmekti. Taraftarların beni ne kadar istediğinin, sevdiğinin farkındaydım.” dedi. Kulüpler arasında anlaşmanın önemine de vurgu yapan oyuncu, Southampton’a olan saygısını da dile getiriyor.

REKABETİN GETİRİLERİ

Takımda sayının fazla olmasının rekabet ortamında olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Onuachu, yeni takım arkadaşı Felipe’yi övgüyle ifade ediyor. Hangi sistemin uygulanacağına hocanın karar vereceğini söyleyen Onuachu, “Önemli olan takıma katkı vermek.” ifadesiyle takım başarısının her oyuncunun katkısıyla mümkün olacağını belirtiyor.

BİLK SAKATLIK VE İLK MAÇ HEDEFİ

Erzurum kampında sakatlık yaşayan Onuachu, ilkin oynayıp oynamayacağıyla ilgili, “Muhtemelen oynayacağım.” dedi.

BERABER ÇALIŞILAN ZAMANIN ÖNEMİ

Onuachu, takım arkadaşlarıyla birlikte çalışma sürecinin kendilerine katkı sağladığını aktararak, sahada birbiriyle uyumlu çalışmaların önemine değiniyor. “Önemli zamandır birlikte çalışıyoruz.” diyor.

TAKIM HEDEFLERİ VE BİREYSEL BAKIŞ

Onuachu, Trabzonspor’un büyük bir kulüp olduğunu belirterek, takımın hedefinin en iyi performansla taraftarlarının beklentilerini karşılamak olduğunu ifade ediyor. Gol hedefi koymadığını belirterek, “Olabilecek en yüksek sayıda gol atarak takıma katkıda bulunmaya çalışıyorum.” sözleriyle yaklaşımını belirtiyor.

ANTHONY NWAKAEME İLE İŞBİRLİĞİ

Nijeryalı golcü, Anthony Nwakaeme ile oynamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, onunla düzenli olarak oynamaktan keyif aldığını aktarıyor. Nwakaeme’nin futbol dışında da değerli biri olduğunu belirtiyor.

SÜPER LİG’İN FİZİKSEL YAPISI

Onuachu, Süper Lig’in fiziksel bir oyun sahası olduğunu vurgulayarak, “Güçlü oyuncuların olduğu lig.” ifadesiyle Süper Ligi değerlendirmeye alıyor ve takımlar arasındaki rekabetin önemine dikkat çekiyor.