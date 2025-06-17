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Paul Pogba, Monaco’ya Transfer Oluyor!

PAUL POGBA’NIN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba için önemli bir gelişme yaşandı. Transferde Süper Lig devlerinin ilgisini çeken Fransız yıldız oyuncunun yeni takımı, kendi ülkesinin basını tarafından duyuruldu. Doping kullanımı nedeniyle futbol kariyerine ara veren Pogba, yeniden sahalara adım atmayı planlıyor. Bireysel antrenmanlarına devam eden yıldız orta saha oyuncusu, son günlerde Süper Lig takımlarıyla anılmaktaydı.

MONACO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

aksam.com.tr’nin Fransa basınından aktardığına göre; Monaco, Paul Pogba ile gerçekleştirdiği görüşmelerde olumlu sonuçlar elde etti. Taraflar arasında bir anlaşma sağlandı. Şimdi son pazarlıkların yapılmasıyla birlikte, Fransız yıldızın önümüzdeki günlerde Monaco şehrine gelmesi bekleniyor.

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