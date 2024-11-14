Paul Pogba’nın Doping Cezası Güncellendi

PAUL POGBA’NIN DOPİNG CEZASI

2013 ile 2020 yılları arasında sergilediği performansla dünya futbolunun en dikkat çekici isimleri arasında yer alan Paul Pogba, bu tarihten sonra önemli bir düşüş yaşadı. Sakatlık problemleriyle mücadele eden ve katıldığı maçlarda arzu edilen seviyede oyun sergileyemeyen Fransız futbolcu, son olarak geçen yıl eylülde doping cezası aldı.

CEZANIN AZALMASI

Pogba’nın doping cezası, yapılan değerlendirmeler sonucunda 18 aya düşürüldü. Bu gelişme, futbol camiasında farklı tepkilere yol açtı. Pogba’nın kariyerindeki bu kötü dönem, taraftarlar ve uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.