“Paul Pogba’nın Juventus’tan Ayrılışı Resmen Duyuruldu!”

DOPİNG CEZASI SONRASI SÖZLEŞME FESHİ

Doping cezası nedeniyle uzun bir dönem sahalardan uzak kalan Paul Pogba’nın durumu hakkında resmi bir açıklama yapıldı. Juventus, Fransız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdiğini bildirdi.

JUVENTUS’TAN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Juventus ve Paul Pogba, 30 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sportif performans sözleşmesinin feshi konusunda karşılıklı olarak anlaştıklarını duyurur. Kulüp, Paul’a profesyonel geleceği için en iyi dileklerini sunar.” ifadeleri yer aldı. Pogba’nın kariyerinde yeni bir sayfa açma ihtimali üzerine gözler çevrildi.