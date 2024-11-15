More
Spor

“Paul Pogba’nın Juventus’tan Ayrılışı Resmen Duyuruldu!”

paul-pogba-nin-juventus-tan-ayrilisi-resmen-duyuruldu

DOPİNG CEZASI SONRASI SÖZLEŞME FESHİ

Doping cezası nedeniyle uzun bir dönem sahalardan uzak kalan Paul Pogba’nın durumu hakkında resmi bir açıklama yapıldı. Juventus, Fransız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdiğini bildirdi.

JUVENTUS’TAN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Juventus ve Paul Pogba, 30 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sportif performans sözleşmesinin feshi konusunda karşılıklı olarak anlaştıklarını duyurur. Kulüp, Paul’a profesyonel geleceği için en iyi dileklerini sunar.” ifadeleri yer aldı. Pogba’nın kariyerinde yeni bir sayfa açma ihtimali üzerine gözler çevrildi.

ÖNEMLİ

Gündem

“Tekirdağ’da Hemşire Begüm’ün Talihsiz Ölümü”

Kapaklı'da yaşayan 23 yaşındaki hemşire Begüm Tonguz'un evinde ölü bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

“İzmir’de Bebek Ölümü ve İlaçlama”

İzmir'deki haşere ilaçlaması sonrası zehirlenerek ölen bebeğin babası, sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadele edeceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.