“Paul Ve Tyson Maçından Kazanç Açıklandı”

AMERİKAN FUTBOLU VE BOKS KARMAŞASI

Sporseverlerin yoğun ilgisini çeken karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys’a ev sahipliği yapan, Teksas eyaletinin Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı’nda yapıldı. Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre, bu müsabaka sonucunda iki boksörün kazancı 100 milyon dolardan fazla oldu. Paul ile Tyson arasındaki mücadele, iki dakikalık 8 rauntluk formatta gerçekleştirildi. Eski ağır sıklet şampiyonu Tyson, ilk iki raunt boyunca atak yapan taraf oldu. Ancak sonraki rauntlarda rakibi Paul, büyük bir üstünlük kurarak 8 raunt sonunda rakibini puanla mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın son anlarında Paul, Tyson’a saygısını göstermek adına rakibinin önünde eğildi.

PAUL’UN BAŞARISI

YouTube’da 20,8 milyon takipçisi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenme sayısı bulunan Paul, 2018 yılında boks kariyerine adım attı. Tyson ile karşılaştığı bu maç, kendisinin profesyonel arenada 12. dövüşüydü. 27 yaşındaki ABD’li boksör, 7 karşılaşmayı nakavtla kazanarak söz konusu maçlarla birlikte toplamda 11. galibiyetine ulaştı.

TYSON’IN YENİLGİLERİ

Kariyeri boyunca “Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü” olarak tanınan 58 yaşındaki Mike Tyson, toplamda 50 galibiyet elde etti. 44’ü nakavtla olmak üzere, bu maçla birlikte kariyerinin 7. yenilgisini yaşamış oldu.

BÜYÜK KAZANÇLAR

ABD basınında yer alan haberlerde, bu müsabakanın Paul için en az 40 milyon dolar, Tyson içinse yaklaşık 20 milyon dolar kazanç getireceği bildirildi. Bunun yanı sıra sosyal medyadaki diğer iddialara göre, her iki boksörün toplam kazancının 100 milyon doları geçtiği öne sürülüyor.