Pavel Durov, Çocuklarına Servetini Bırakacak

PAVEL DUROV’UN ÇOCUKLARINA BIRAKACAĞI SERVET

Mesajlaşma platformu Telegram’ın milyarder kurucusu Pavel Durov, 17 milyar sterlinlik servetini, hem doğal yollarla hem de sperm bağışıyla dünyaya gelen 100’ün üzerindeki çocuğuna bırakacağını duyurdu. 40 yaşındaki teknoloji milyarderi Durov’un, üç farklı partnerden altı çocuğu bulunuyor. Bunun yanında, 12 farklı ülkedeki birçok çifte sperm bağışında bulunarak yaklaşık 100 çocuğun daha babası olduğu düşünülüyor.

Fransa’nın Le Point dergisine verdiği röportajda Durov, doğal yollarla dünyaya gelen ve bağış yoluyla doğan çocukları arasında hiçbir fark görmediğini belirtti. “Hepsi benim çocuğum ve hepsinin eşit haklara sahip olmasını istiyorum. Ölümümden sonra birbirleriyle savaşmalarını istemem.” dedi. Ancak, Durov ayrıca çocuklarının 30 yıl boyunca maddi pay almayacağını da açıkladı. “Normal insanlar gibi yaşasınlar, kendi hayatlarını kursunlar, kendilerine güvenmeyi öğrensinler, yaratıcı olabilsinler – bir banka hesabına bağımlı yaşamasınlar.” ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL HAYATI VE GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz yıl, İsviçre’de yaşayan Rus asıllı Irina Bolgar adlı bir kadının, Durov’un üç çocuğunun babası olduğunu iddia etmesinin ardından Durov’un sperm bağışı yoluyla birçok çocuğa sahip olduğu ortaya çıktı. Bolgar, 2013, 2016 ve 2017 yıllarında St. Petersburg’da doğan bir kız ve iki erkek çocuğunun babasının Durov olduğunu belirtti. Telegram, dünya genelinde aylık bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip. Durov’un serveti yaklaşık 17 milyar sterlin olarak tahmin ediliyor.

DURUV’UN BÜROKRATİK ENGELLERİ VE GELECEĞİ

Rusya doğumlu olan Durov, çocukluk yıllarının bir kısmını İtalya’da geçirdi. Daha sonra, babasının St. Petersburg Üniversitesi’nde görev almasıyla yeniden Rusya’ya döndü. Şu anda Fransa’da, Telegram üzerinden yürütüldüğü iddia edilen organize suç faaliyetleri kapsamında yargı gözetimi altında bulunuyor. 21 yaşındayken Rusya’da VK adlı sosyal ağı kurdu, ancak Ukraynalı protestocuların bilgilerini Rus güvenlik birimlerine vermeyi reddedince şirketinden ayrılmak zorunda kaldı ve 2014 yılında yurtdışına taşındı. Güvenli iletişim eksikliği nedeniyle Telegram’ı kurduğunu belirten Durov, Berlin, Londra ve San Francisco’da yaşama girişimlerinin bürokratik engeller nedeniyle başarısız olduğunu, bu yüzden Dubai’ye yerleştiğini ifade etti.

Şu anda hem Fransız hem de BAE vatandaşlığına sahip olan Durov, Telegram’ın tek sahibi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, Fransız yetkililer tarafından çocuk pornosu, uyuşturucu ticareti ve uygulama üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Ancak Durov, Mart ayında tüm suçlamaları reddederek tekrar Dubai’ye döndü.