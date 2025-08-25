Pavel Durov, Fransa’daki Suçlamaları Reddetti

DUROV’UN SUÇLAMALARA YANITI

Pavel Durov, Fransa’da karşılaştığı suçlamaların bir yıl boyunca kanıtsız kaldığını açıkladı. Durov, davanın ilerlemesi için her 14 günde bir ülkeye dönmek zorunda bırakıldığını belirterek Fransız hükümetini ifade özgürlüğüne zarar vermekle suçladı. Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ağustos 2024’teki gözaltısını “emsalsiz” olarak nitelendirdi. Bağımsız kullanıcıların eylemlerinden bir teknoloji yöneticisinin sorumlu tutulmasını “hem hukuki hem de mantıksal açıdan absürt” olarak değerlendirdi.

SUÇLAMALARIN GEÇERLİLİĞİ VE CEVAPLAR

Durov, bir yıl boyunca yürütülen soruşturmanın herhangi bir somut delil ortaya koyamadığını ifade etti. Telegram’ın denetim uygulamalarının sektör standartlarıyla uyumlu olduğunu ve Fransa’dan gelen tüm yasal taleplere cevap verdiklerini dile getirdi.

MACRON’UN AÇIKLAMALARI VE TEPKİLER

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, iddiaları reddederek sürecin politik olmadığını savundu. Macron, “Hukuk devleti, özgürlükleri korumak için sosyal medya ve gerçek hayatta yasal çerçevede hareket eder.” dedi. Ancak, bu açıklamalar insan hakları örgütleri ve kripto topluluğunun eleştirilerini azaltmadı. Eleştirmenler, Durov’un gözaltına alınmasının hükümetin Telegram’ı sansüre zorlamak için bir yöntem olduğunu öne sürdü. Durov, Fransa’nın bu yaklaşımının ülkenin özgürlükçü imajına kalıcı zarar verdiğini açıkladı. Ayrıca, Telegram’ın kullanıcı verilerini tehlikeye atacak şekilde arka kapı açmayacağını ve şifreleme anahtarlarını paylaşmayacağını vurguladı.