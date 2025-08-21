Pavel Podkolzin Futbola Geçti, Amkal’da

PAVEL PODKOLZİN FUTBOL KARIYERİNE BAŞLADI

Bir dönem Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) forma giyen 2,26 metre boyundaki Rus Pavel Podkolzin, 40 yaşına geldiğinde futbol kariyerine adım attı. Rusya’nın 4. Lig takımlarından Amkal, Podkolzin’i santrfor olarak kadrosuna dahil etti. Pavel Podkolzin, takımının Rusya Kupası’nda Kaluga’ya karşı oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta ilk 11’de yer aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPILDI

Kulübün ABD merkezli Instagram hesabında yapılan bir paylaşımda, Podkolzin’in takımıyla çıktığı ilk maçta yaşananlar paylaşıldı. Podkolzin’in yeşil sahada top koşturduğu anlar, uzun boyu nedeniyle alışılmadık görüntülere sahne oldu.

BASKETBOL KİMLİĞİ

Dallas Mavericks tarafından 2004 draftında birinci tur 21. sıradan seçilen Podkolzin, NBA’de sadece 6 maça çıkma fırsatı buldu. Basketbol kariyeri boyunca Khimki başta olmak üzere Rusya’da birçok farklı takımda görev yaptı.