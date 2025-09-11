Pavli Panayırı, Tarihsel Bir Gelenek

PAVLİ PANAYIRININ TARİHİ VE ÖNEMİ

Trakya’da “Pavli” olarak adlandırılan asırlık Pehlivanköy Panayırı, 115’inci defa faaliyete geçti. Sultan II. Abdülhamit’in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen bu panayır, Zübeyde Hanım Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle start aldı. Tören kapsamında öncelikle saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ardından bando, halk oyunları ekipleri, mehter takımı ve Bulgaristan halk oyunları ekibi çeşitli gösteriler sundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, konuşmasında panayırın önemli bir değer olduğunu dile getirerek, “Panayıra sahip çıkılması gerekiyor” ifadesini kullandı. Panayırın, II. Abdülhamit’in fermanıyla başladığını ve bu kültürel mirasın geleceğe taşındığını vurgulayan Turan, “Bu panayır, geçmişten ve tarihten aldığı güçle yiğitler diyarında vatandaşlar tarafından sahip çıkıldı” dedi. Pavli Panayırı’nın hayırlı olmasını dileyen Vali Turan, “II. Abdülhamid’in ulu ve mübarek fermanıyla ‘besmele’ diyerek imzaladığı mührüyle var olan muhteşem bir değer” şeklinde konuştu.

BÖLGESEL MEVCUTLUK VE İLGİ

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ise panayırın her yıl bölgede sabırsızlıkla beklendiğini aktardı. Yöre halkının kaynaşması ve yıl boyunca ürettikleri ürünleri satmaları bakımından panayırın önemli olduğunu belirtti. Programda ayrıca Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ve Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de konuşmalar gerçekleştirdi.

STANTLAR VE EĞLENCE ALANLARI

Turan ve beraberindekiler, daha sonra panayırın açılış kurdelesini keserek stantları gezdi. Pehlivanköy Panayırı, 14 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak. Panayır, Ergene Nehri kıyısında kurularak tezgahlar, açık hava lokantaları ve lunapark alanlarıyla zenginleşiyor. Yöre halkı, yıl boyunca hazırladıkları yöresel yiyecekleri ve giyim eşyalarını sergiliyor. Ayrıca yerel halk, traktör römorklarında konaklama yaparken, Roman vatandaşlar da panayırın eğlence yönünü canlı tutuyor.