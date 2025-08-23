Haberler

Payas’ta Kenevir ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

HATAY’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Hatay’ın Payas ilçesinde, bir bahçede hint keneviri ile uyuşturucu madde bulunuyor. Payas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal mahallesinde yaşayan İ.Y. isimli şüpheli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde bilgi edinmesi üzerine, Savcılıktan arama izni alıyor. Bu doğrultuda, Narkotik köpeği ile birlikte arama gerçekleştiriyor.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan arama sonucunda, şüphelinin evinin arka kısmındaki bahçede çalılıkların arasında gizlenmiş 1 metre boyunda 5 kök kenevir bitkisi bulunuyor. Ayrıca, baraka şeklindeki evin içinde 2 adet uyuşturucu olabileceği değerlendirilen hap, Sincan Mahallesindeki yayla evinde ise 15 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçiriliyor. Olay ile ilgili olarak, şüpheli İ.Y. Savcılık talimatıyla gözaltına alınıyor.

