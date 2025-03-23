Payaslı Medya Ödülleri Sahiplerini Buldu

12. PAYASLI MEDYA İYİLİK ELÇİLERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

12. Payaslı Medya İyilik Elçileri Ödülleri, düzenlenen özel törenle sahiplerine kavuştu. Bu yıl Yüksekova ilçesinde yer alan bir otelin teras katında yapılan etkinlik, iftar yemeği ile başladı ve sonrasında ödül töreni ile devam etti.

ÖDÜLLER FARKLI ALANLARDA VERİLDİ

Törende, çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerine takdim edildi. Bu kapsamda İhlas Haber Ajansı’nın muhabiri Metin Tek, “En Başarılı Gazeteci Ödülü” ile onurlandırıldı. Program, katılımcıların çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

HAKKARİ’DE UNUTULMAZ BİR GECE

Bu etkinlik, yerel ve ulusal medyanın katkılarıyla gerçekleştirildi ve Payaslı Medya tarafından yapılan organizasyon, dikkat çekici ödüllerle dolu bir gece oldu.