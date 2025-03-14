Payfix Nedir ve Nasıl Kullanılır?

PAYFIX NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Payfix, Türkiye’de faaliyet gösteren yeni nesil dijital ödeme sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcılara hızlı, güvenli ve pratik para transferi imkânı sunan Payfix, banka hesabı olmayan veya alternatif ödeme yöntemlerine ihtiyaç duyan kişiler için büyük kolaylık sağlıyor. Peki, Payfix nasıl çalışıyor ve kullanımı nasıldır? İşte, Payfix hesabı açma, para yatırma, çekme ve sağladığı avantajlar hakkında bilinmesi gerekenler.

YASAL DURUMU VE HİZMET ALANI

Payfix, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslı bir elektronik para kuruluşudur. Payfix, dijital çağda kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veren yeni nesil bir ödeme platformudur. Gelişmiş finans teknolojileri ile bireysel ve kurumsal olarak tüm bankacılık işlemleri için gereken altyapıyı sağlıyor. Kullanıcılar, tüm ödeme ve finans hizmetlerine ulaşmak için mobil Dijital Ödeme Hesabı’nı rahatlıkla kullanabiliyor.

OPERASYON VE GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, Payfix’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 49 kişi gözaltına alındı.