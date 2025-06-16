Paylaşılan Kültürel Miras Sergilendi

PAYLAŞTIĞIMIZ KÜLTÜREL MİRAS SERGİSİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski’nin ev sahipliğinde “Paylaştığımız Kültürel Miras” adıyla bir fotoğraf albümü sergilendi. Bu etkinliğin amacı, “Bu sergi, zaman, mekan ve amaç doğrultusunda birlikte yaptığımız bir yolculuk.” cümlesiyle özetleniyor. Büyükelçi Ossowski, Avrupa Birliği’ne üye devletler ve Türkiye iş birliğinde ne denli güzel projeler ortaya çıktığını vurguladı. “Bu sadece coğrafya olarak da değil, ruhen de geçerli bir şey. Türkiye, Avrupa Birliği’nin ruh arkadaşı” ifadesini kullandı.

ETKİNLikte ÖNE ÇIKAN KİŞİLER

Serginin gerçekleştiği etkinlikte, Dışişleri Bakanlığı mensupları, çeşitli diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler yer aldı. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilen bu sergi, Avrupa Birliği ve üye devletlerin desteklediği projelerin görsel bir yansıması niteliği taşıyor.

GELİŞİM VE BÜYÜME TEMASI

Büyükelçi Ossowski, Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ruh arkadaşlığına dikkat çekerek, “2017 senesinde, o dönemde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı olan Cristiyan Berger burada bir genç ıhlamur ağacı dikmişti. Bu süreç içerisinde bu genç ağaç büyüyerek daha kuvvetli hale geldi.” dedi. Bu durumu, “Avrupa Birliği-Türkiye ortaklığı gibi güven temelinde ve zamanla şekillenerek sürekli büyüdü.” ifadeleriyle destekledi. “Paylaştığımız kültürel miras fotoğraf albümü, yalnızca bir proje kataloğu olmaktan öteye görsel bir yolculuk.” dedi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BAĞLANTILAR

Ossowski, ayrıca, “Biz, birbirimize bağlıyız ve bu deneyimlerimiz yüzyıllarca geriye gidiyor. Ümit ediyoruz ki daha yüzyıllarca ileriye de gidecek.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin, doğu ve batının buluşma noktası olduğuna da vurgu yaptı; “Tıpkı İstanbul gibi kadim şehirlerin bulunduğu Türkiye’de doğu ve batı bir arada. Avrupa medeniyetinin pek çok önemli bileşeni buradan doğdu.” şeklinde ekledi.