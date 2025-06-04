Pazar Alışverişinde Ekonomik Zorluklar Var

PAZARDAKİ EKONOMİK SORUNLAR

Van’ın İpekyolu İlçesi Hafıziye Mahallesi’nde yer alan A Semt Pazarı’na gelen vatandaşlar, yükselen fiyatlardan şikayet ediyor. Pazar esnafı Naci Dündar, “Piyasa nasıl olacak? Pazardan bir kilo sebze almadıktan sonra bu milletin hali ne olacak? Her gün zam. Sabah kalkıyorsun zam, akşam zam. Türkiye’nin ekonomisi çökmüştür. Baştakilerin maaşları güzeldir. Vatandaşı düşünen yok” diyor. İpekyolu’ndaki A Semt Pazarı’nda Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar ve esnaf ekonomik sıkıntılarını dile getiriyor.

HAREKETLİ PAZAR KÜÇÜLÜYOR

Yusuf Aşan, “Piyasa çok iyi ama piyasada para yok. Vallahi halimiz zor. Yani böyle giderse millet perişan. Fakirler hepsi perişan. Kurban alamadık. Vallahi alamıyoruz. Para yok. Ben emekliyim, ben neyle nereden alacağım?” diyerek zor durumda olduklarını ifade ediyor. Diğer bir vatandaş ise, “Eskiden emekli maaşımla 3 altın alıyordum. Şimdi 14 bin 500 maaş alıyorum, yarım altın alıyorum,” şeklinde durumu aktarıyor. Ayrıca, “Kurban mı alayım, şeker mi alayım, ne alacağım bilmiyorum,” diyor.

PAZARCILARIN KAYGISI

Hakan Mercan, 13 yıldır pazarcılık yaptığını belirtiyor ve “İşler ekonomi olarak zaten berbat bir durumda. Geçen bayrama göre çok çok kötü. Şu an alıcı yok. Bayrama iki gün kaldı. Son iki güne rağmen işler gerçekten berbat,” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekiyor. Naci Dündar da, “Türkiye’nin ekonomisi çökmüştür. Vatandaşı düşünen yok,” diyor. Salih Ersaç ise, “Şu anda zar zor geçim ediyoruz. Zaten saatlik fiyatlar değişiyor. Herkes gariban,” diyerek sıkıntıların devam ettiğini belirtiyor.

İTHALAT ve PAZAR DENGESİ

Elhan Mohammadi, “Fiyatlar çok güzel ama yüksek. Ben İran’dan geldim. Fiyatlar çok pahalıdır,” diyerek ihraç edilen ürünlerin durumuna işaret ediyor. Bir pazar esnafı, “İnsanlar pazara geliyor, biz çok ucuza da mal satıyoruz yine almıyorlar. Milletin alım gücü az, alamıyorlar,” diyor ve sadece temel gıda maddeleri alındığını ekliyor.

PAZAR BAŞKANI’NIN GÖRÜŞLERİ

A Semt Pazarı Başkanı Mehmet Sıddık Benli, kurban bayramının Ramazan Bayramı’na göre daha durgun geçtiğini, vatandaşların bu yıl geçen yıla göre daha fazla zorlandığını vurguluyor. “Geçen sene bir tişörtü 150 liraya, bu sene 400 liraya alıyor. Bu pahalılık, insanları kredi kartlarının altında ezilmesine sebep oluyor,” diyor. Ayrıca, “Hükümetten o kadar beklentimiz var ki, sanki hükümet halktan daha bezmiş. Madem yapamıyorsunuz, milletin önünü açın, başkaları yapsın bu işi,” şeklinde sitemde bulunuyor.