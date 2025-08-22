Haberler

Pazar’da Araç Bariyerlere Çarptı, 2 Yaralı

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Rize’nin Pazar ilçesinde bir hafif ticari aracın yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 07.30’da Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Artvin’den Rize yönüne giden 53 AF 255 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü İlker A.’nın (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle araçtaki yolcular T.D. ve S.M. yaralandı. Olay sonrası sağlık ekiplerine yapılan ihbar üzerine adrese intikal eden ekipler, yaralıları ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

