Pazar’da Ev Yangını Meydana Geldi

RİZE’DE YANGIN OLAYI

Rize’nin Pazar ilçesinde çıkan bir yangın sonucunda bir evin çatısı tamamen yanarak kül oldu. Yangın, Pazar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 14.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle İsak Ceylan’a ait eve ait çatıda yangın başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaçkar İtfaiye Birliği’ne bağlı ekipler, kısa bir süre içerisinde yangına müdahale etti ve kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Samsun’da Çalıştay Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen çalıştayda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde bölgesel kalkınma stratejileri ve OKA projeleri üzerine paydaşların görüşleri değerlendirildi.
TKDK, Bilecik’te Yatırım Desteği Verdi

Bilecik'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, tarım ve hayvancılık projelerini desteklemek amacıyla girişimcilere 71 milyon liralık hibe desteği sunacak.

