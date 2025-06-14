Pazar’da Kaza, Bir Kişi Öldü

TRAJİK TRAFİK KAZASI

Tokat’ın Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi ve elektrik direğinde bulunan leylekler hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Beşevler köyü civarında öğleden sonra gerçekleşti. İddiaya göre, Serpil Erbaş yönetimindeki 60 EA 398 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

KAZA SONRASI GELEN MÜDAHALELER

Çarpmanın sonucunda araçta ciddi hasar oluşurken, sürücü Serpil Erbaş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazar Devlet Hastanesine götürüldü. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen Erbaş, kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Kazanın meydana geldiği elektrik direği üzerinde yuvalanmış olan leyleklerin de çarpma anında telef olduğu tespit edildi.

İNCELEME VE CENAZE İŞLEMLERİ

Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden Serpil Erbaş’ın cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna alındı.