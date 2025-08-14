Haberler

Pazar’da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Öldü

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Melyat köyü yakınlarında bulunan Karadeniz Sahil Yolu’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Pazar yönünden Rize yönüne seyahat eden Mehmet Güven’in kullandığı 53 EC 008 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı.

Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gelişen olaylar neticesinde sürücü Mehmet Güven’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Beşiktaş Play-Off’a Geçebilir Mi?

Beşiktaş taraftarları, özellikle Avrupa ve Türkiye Kupası maçlarında, takımın tura geçme ihtimallerini merakla araştırıyor. Bu konu, siyah-beyazlılar arasında gündem oluşturuyor.
Hollanda’da Balon Düşmesi: 1 Ölü

Friesland, Hollanda'da bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma açıldı.

