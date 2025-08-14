Pazar’da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Öldü

KAZA AYRINTILARI

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Melyat köyü yakınlarında bulunan Karadeniz Sahil Yolu’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Pazar yönünden Rize yönüne seyahat eden Mehmet Güven’in kullandığı 53 EC 008 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı.

Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gelişen olaylar neticesinde sürücü Mehmet Güven’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.