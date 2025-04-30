Pazar’da Yerli Tohum Ekimleri Yapıldı

DANE MISIR ÜRETİMİNDE YERLİ VE MİLLİ TOHUM EKİMİ

Tokat’ın Pazar ilçesinde yerli ve milli tohum kullanılarak dane mısır ekimi gerçekleştirildi. İlçede deneme amacıyla 5 dekarlık bir alanda yerli ve milli kale çeşidi mısır tohumu ekimi yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, “2024 yılında ilçemizde başlangıç yaptığımız yerli ve milli tohumla Pazar’da üretimde çiftçilerimize çeşit denemeleri sunarak ilçemiz tarım ve hayvancılığına katkı sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Kapar, bu üretim sezonunda bölgelerinde bir ilki gerçekleştirerek Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden temiz ettikleri kale çeşidi dane mısır ekiminin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. “Tarımsal üretimde dışa bağımlı olmadan, yerli tohum ile hem gıda güvenliğini sağlamak hem de tarımsal bağımsızlığı güçlendirmeyi amaçlıyoruz” diyerek, bu çabalarının önemine vurgu yaptı.

Kapar, yerli tohumların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedeflediklerini ifade etti. “Üreticimizi kendi ürettiğimiz tohumlar ile toprağımızda ekmeye, üretim yapmaya devam edeceğiz” diye ekledi.