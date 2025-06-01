Pazar Dizileri 2025 Yayın Akışı

Pazar Dizileri GÜNDEMİ

Pazar akşamı televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bugünün tarihi 1 Haziran 2025 ve kanal akışları belli oldu. Peki, Pazar günleri hangi diziler izlenebilecek? İşte bu akşamın TV yayın akışında yer alan diziler.

KANALLARDAKİ YAYIN AKIŞI

TRT 1’de “Teşkilat” isimli dizi yayımlanıyor. Diğer kanallarda ise Pazar günü diziler bulunmuyor. ATV’de dizi yayını yokken, Kanal D, Show TV ve NOW TV’de de dizi yayını bulunmuyor. Star TV’de de dizi yayını yok. Ancak, Show TV’de “Kızılcık Şerbeti” mevcut.

AKŞAM YAYINLANACAK PROGRAMLAR

Bugün yayın akışı dahilinde belirli saatlerde dikkat çeken programlar yer alıyor. TRT 1’de “Teşkilat” 20:00’de ekrana gelecek. Ayrıca, 14:10’da “Gönül Dağı”, 17:30’da “Kod Adı Kırlangıç”, 19:00’da ise Ana Haber bulunuyor. Gece geç saatlerde ise 00:15’te “3’te 3”, 01:35’te “Bir Zamanlar İstanbul” ve 03:40’ta “Alparslan: Büyük Selçuklu” izleyicilerle buluşacak.