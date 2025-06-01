Pazar Eğlencesi İsmail Kır’la Yaşanıyor

Pazarın Renkli Siması İsmail Kır

Kahramanmaraş’ın pazarında dikkat çekici bir figür olan 62 yaşındaki İsmail Kır, hem geçimini sağlıyor hem de pazar atmosferini canlandırıyor. Onikişubat İlçesi’nde sosyete pazarında faaliyet gösteren Kır, 3 çocuk babası olarak hem sebze ve meyve satıyor hem de şarkı söyleyip halay çekerek herkese neşe yayıyor.

Pazarın Maskotu Olmak

İsmail Kır, “Kahramanmaraşlıyım. Sosyete pazarında meyve ve sebze satıyorum. Bunun yanında türkü söyleyip, halay çekiyorum. Neşemden dolayı bana deli diyorlar. Özellikle ilk defa görenler yadırgıyorlar. Ben buranın neşesiyim. Ben olmazsam buranın neşesi olmaz” diyor. Pazarın alışveriş atmosferini eğlenceli hale getiren Kır, ziyaretçilerin yüzlerindeki gülümsemeyi görmekten mutlu olduğunu ifade ediyor.

Oyun Oynamanın Önemi

Kır, sözlerini şu şekilde sürdürüyor: “Buraya gelenler, ‘oynayarak seyredelim’ diyorlar. Burada meyve ve sebzeyi en ucuz veren benim. Ben burada ne dersem buradakiler onu yapıyorlar. Mesela maliyeti 100 TL olan malzemeyi, ben 60 TL diyorum, birçoğu 60 TL’ye indiriyor. Ben oyun oynamazsam duramam. Oyun oynamazsam neşem gelmez.” Bu ifadelere göre, İsmail Kır, pazarın sadece bir satıcı değil, aynı zamanda bir eğlence kaynağı olduğunu kanıtlıyor.