Pazar Esnafı, Karpuzları Kırmızı Pancarla Boyadı

PAZAR ESNAFININ KARPUZ HİLELERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir pazar esnafının karpuzları daha çekici ve iştah açıcı hale getirmek amacıyla kırmızı pancar sürdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük bir yankı oluşturdu. Olayın ortaya çıkmasının hemen ardından birçok kullanıcı bu duruma sert tepkiler gösterdi.

KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Vatandaşlar, “Yazıklar olsun”, “Çürümüşlük toplumu esir almış”, “İnsanları aldatan bizden değildir”, “Bunlar yüzünden pazardan alışveriş yapmayı bıraktım” gibi ifadelerle düşüncelerini dile getirdi. Ayrıca, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda denetim eksikliğine yönelik eleştiriler de gündeme geldi.