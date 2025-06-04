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Pazar Esnafı Ve Müşteri Kavga Etti

PAZARCILAR VE MÜŞTERİ ARASINDA TARTIŞMA

İstanbul Esenyurt’ta bir pazar yerinde pazarcı esnafı ile müşteri arasında yaşanan tartışma, ciddi bir kargaşaya neden oldu. Olay, Pınar Mahallesi’nde kurulan pazarda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş esnasında pazarcılarla bir müşteri arasında sözlü bir gerginlik başladı.

KASA VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma hızla büyüyerek fiziksel bir çatışmaya dönüştü. Her iki taraf da kasa ve sopalarla birbirine saldırdı ve pazar yeri adeta bir savaş alanına dönüştü. Yaşanan bu kaotik olay, amatör bir kameraya yansıdı ve o anlar kaydedildi. İzleyicilerin dikkatini çeken bu görüntüler, pazar yerindeki gerginliği gözler önüne serdi.

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