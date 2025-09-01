Pazar Günü Marketler Kapalı Olacak

TÜRKİYE PERAKENDECİLER FEDERASYONU’NDAN ÖNERİLER

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), marketlerin pazar günleri kapalı olması gerektiği yönünde bir öneride bulundu. TPF, 2025 yılına dönük hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu’nu paylaştı. Bu rapor, yerel zincir mağazaların istihdam üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele alırken, gençlerin sektör hakkındaki düşüncelerinden kadın istihdamının bölgesel etkilerine kadar birçok yapısal sorunu ve çözüm önerisini kapsıyor. Rapora göre, yerel perakende zincirleri Türkiye genelinde 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor ve satış, lojistik, muhasebe ve yöneticilik gibi alanlarda yeni iş olanakları sunuyor. Özellikle daha küçük şehirlerde, gençler ve kadınlar için önemli bir çalışma fırsatı sağlayan sektör, bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunuyor.

18-30 yaş arasındaki gençlerin, bu sektöre kalıcı bir kariyer olarak bakmadığı ortaya çıkıyor. Gençler, perakende sektörünü genellikle bir “ara durak” olarak değerlendiriyor ve başka mesleklere yönelme eğiliminde oluyor. Türkiye’de kadınların en yoğun olarak çalıştığı sektörlerden biri olarak gösterilen perakende, kadınların sektörde kalıcı olabilmesi için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. TPF, kırsal alanlarda kadınların iş gücüne katılımı için bu sektörün hayati bir rol üstlendiğini aktarıyor.

Raporda öne çıkan önemli önerilerden biri, pazar günleri marketlerin kapalı olması gerektiği yönünde. Bu öneri, çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapabilmesini imkan tanıyacak ve sosyal hayatla iş hayatı arasında bir denge sağlanmasını hedefliyor. Sektörde sürdürülebilir istihdam sorunlarıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde, çalışanların pazar günleri aileleriyle tatil yapamadıkları için perakende sektörünü kalıcı bir iş olarak görmedikleri ifade ediliyor. TPF Başkanı Ömer Düzgün, “Pazar günleri marketlerin kapalı olması aile yapısını güçlendirir, sektörde sürdürülebilir istihdamı destekler ve küçük esnafı kalkındırır,” diyor.

Düzgün, pazar günü tatili için ilgili bakanlıklarla görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Yerel zincirler olarak bu konuda öncü olmaya hazırız. Bu durum, gençlerin sektöre bakışını değiştirecek ve insani bir çalışma kültürü oluşturacaktır,” diye ekliyor. En önemli noktaların başında ise bu uygulamanın sürdürülebilir istihdamın anahtarı olacağı ifade ediliyor. Çalışanların kendilerini değerli hissettiklerinde ve sosyal yaşamla iş arasında denge kurabildiğinde uzun yıllar sektörde kalmaya istekli oldukları vurgulanıyor. Düzgün, pilot bölgelerde uygulamaya başlanabileceğini ve bu adımın hem aile yapısını hem de yerel ekonomiyi güçlendireceğini belirtiyor.