Pazar Günü Marketler Kapalı Olmalı

TÜRKİYE PERAKENDECİLER FEDERASYONU’NUN ÖNERİSİ

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), pazar günleri marketlerin kapalı olmasını öneriyor. TPF, 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu’nu kamuoyuna sundu. Bu rapor, yerel zincir mağazaların istihdama katkılarını detaylandırırken, gençlerin sektöre olan bakış açıları ve kadın istihdamının yerel etkileri gibi birçok yapısal sorun ve çözüm önerisini içeriyor. Rapor, yerel perakende zincirlerinin Türkiye genelinde 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağladığını gösteriyor ve satış, lojistik, muhasebe ile yöneticilik gibi birçok alanda istihdam olanakları sunuyor. Özellikle küçük şehirlerde gençler ve kadınlar için önemli bir istihdam fırsatı sunarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunuyor. Ancak 18-30 yaş arasındaki gençler, sektöre kalıcı bir kariyer gözüyle bakmıyor ve perakendeyi bir “ara durak” olarak değerlendiriyor.

KADIN İSTİHDAMININ GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR KONU

Rapora göre, Türkiye’de kadınların en fazla çalıştığı sektörlerin başında perakende bulunuyor. Kadınların iş yaşamındaki kalıcılığını sağlamak için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. TPF, kırsaldaki kadınların iş gücüne katılımında perakende sektörünün hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. Raporun dikkat çeken önerilerinden biri, pazar günleri marketlerin kapalı olması yönünde oldu. Bu uygulama, çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapabilmelerini sağlayarak sosyal hayat ile iş yaşamı arasında bir denge kurma imkanı sunuyor. Çalışanların pazar günü aileleriyle tatil yapamamaları, sektörü kalıcı iş olarak görmemelerine neden oluyor.

AİLE BAĞLARININ GÜÇLENMESİNE YARDIMCI OLACAK

TPF Başkanı Ömer Düzgün, pazar günleri marketlerin kapalı olmasının aile yapısını güçlendireceğini ifade etti. Düzgün, “Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada” şeklinde açıklamada bulundu. Hafta sonu tatilinin aile bağlarını güçlendireceğine dikkat çeken Düzgün, bu durumun sürdürülebilir istihdamı da olumsuz etkilediğini belirtti. Ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi çok değerli bir çerçeve çizmiştir. Biz de yerel zincirler olarak bu vizyona katkı sunmak istiyoruz” diyerek önemli bir mesaj verdi.

KÜÇÜK ESNAFA DA FAYDA SAĞLAYACAK

Düzgün, pazar günü tatili için ilgili bakanlıklarla görüşmelere başladıklarını iletti. Yerel zincirlerin bu konuda öncü olmaya hazır olduğunu vurgulayan Düzgün, “Bu, aynı zamanda gençlerin sektöre bakışını değiştirecek, daha insani bir çalışma kültürü oluşturacaktır” dedi. Sektör açısından bu uygulamanın sürdürülebilir istihdamın anahtarı olduğunu belirten Düzgün, “Çalışanlar kendilerini değerli hissettiklerinde, sosyal yaşamla iş arasında denge kurabildiklerinde o sektörde uzun yıllar kalmak ister” şeklinde konuştu. Pilot bölgelerde bu uygulamanın başlaması gerektiğini belirterek, pazar günleri marketlerin kapalı olmasının hem küçük esnaf hem de yerli ekonomi için can suyu olacağına dikkat çekti.