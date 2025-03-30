Pazar Günü TV Yayın Akışı Detayları

TELEVİZYONDA ŞENLİK YAŞANIYOR

Pazar günü televizyon kanalları, izleyicilere zengin içerikler sunan bir program akışıyla dikkat çekiyor. Prime time kuşağında yayınlanacak yapımlar, özellikle filmseverler tarafından merakla bekleniyor. “Bugün televizyonda hangi filmler var?” sorusu, film tutkunlarının en çok ilgisini çeken konular arasında yer alıyor. Popüler kanallar olan Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV, 30 Mart TV yayın akışıyla izleyicilere keyifli bir gün sunuyor. Peki, bugünün dizi ve film programları neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’nin yayın planına göre, sabah saatlerinde nostaljik dizi “Kavak Yelleri” izleyicilerin karşısına çıkacak. Öğle kuşağında ise “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” ve “Arda’nın Ramazan Mutfağı” programları yer alıyor. Akşam saatlerinde müzikseverleri “Şarkılar Bizi Söyler” bekliyor.

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Eşref Rüya

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14:30 Uzak Şehir

16:15 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Ben Hur

TRT 1’DE NOSTALJİ VE GÜNDEM

TRT 1’in yayın akışı, sabah saatlerinde “Yedi Numara” ve “Alparslan: Büyük Selçuklu” dizileriyle nostaljik bir hava sunuyor. Akşam bölümü, sevilen yapım “Gönül Dağı” ile devam ediyor. Ayrıca, “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” gibi dini ve kültürel içerikler de gündeme geliyor.

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Kur’an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:30 Yedi Numara

07:30 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

07:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:40 Ana Haber

20:05 Gönül Dağı

ATV’DE FİLM ZEYİNLİĞİ

ATV yayın akışı, film tutkunları için dikkat çekici içeriklere ev sahipliği yapıyor. Öğle saatlerinde “Can Borcu” ve “Başka Bir Gün” filmleri izleyiciyle buluşurken, akşam kuşağında Türk filmi “Bal Kaymak” ekranlarda olacak.

06:30 Zembilli

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:25 Dizi TV

14:15 Başka Bir Gün

17:00 Sağ Salim

19:40 atv Ana Haber

20:00 Bal Kaymak

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV, “Yalı Çapkını” dizisinin tekrar bölümleri ile akşam saatlerinde “Düğün Dernek 2” filmiyle dikkat çekiyor.

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yüklenecek

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2

22:30 Düğün Dernek 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de eğlence dolu içerikler ön planda. “Pazar Sürprizi” programının ardından, “Güldür Güldür Show” ile izleyiciler kahkaha dolu dakikalar geçirecek.

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

00:15 Kızılcık Şerbeti

TV8’DE SPOR VE YARIŞMA HEYECANI

TV8, hem spor hem de yarışma programlarını izleyicileriyle buluşturuyor. “O Ses Türkiye” tekrarları gün içinde yer alırken, akşam saatlerinde Macaristan – Türkiye futbol karşılaşması canlı yayınlanacak. “Survivor All Star” yeni bölümüyle ekranda yer alacak.

06:30 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

12:45 O Ses Türkiye

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Macaristan – Türkiye / Canlı

22:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV’nin akışı, sabah saatlerinde haber ve ekonomi programlarıyla başlıyor, gün içerisinde dizi ve film yayınlarıyla devam ediyor. Akşam saatlerinde ise sürpriz bir yapım izleyicilere sunuluyor.

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:30 Kızıl Goncalar

02:30 Şahane Hayatım