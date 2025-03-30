Pazar Günü TV Yayın Akışı Detayları

TELEVİZYONDA ŞENLİK YAŞANIYOR
Pazar günü televizyon kanalları, izleyicilere zengin içerikler sunan bir program akışıyla dikkat çekiyor. Prime time kuşağında yayınlanacak yapımlar, özellikle filmseverler tarafından merakla bekleniyor. “Bugün televizyonda hangi filmler var?” sorusu, film tutkunlarının en çok ilgisini çeken konular arasında yer alıyor. Popüler kanallar olan Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV, 30 Mart TV yayın akışıyla izleyicilere keyifli bir gün sunuyor. Peki, bugünün dizi ve film programları neler?
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’nin yayın planına göre, sabah saatlerinde nostaljik dizi “Kavak Yelleri” izleyicilerin karşısına çıkacak. Öğle kuşağında ise “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” ve “Arda’nın Ramazan Mutfağı” programları yer alıyor. Akşam saatlerinde müzikseverleri “Şarkılar Bizi Söyler” bekliyor.
06:15 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Eşref Rüya
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14:30 Uzak Şehir
16:15 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Ben Hur
TRT 1’DE NOSTALJİ VE GÜNDEM
TRT 1’in yayın akışı, sabah saatlerinde “Yedi Numara” ve “Alparslan: Büyük Selçuklu” dizileriyle nostaljik bir hava sunuyor. Akşam bölümü, sevilen yapım “Gönül Dağı” ile devam ediyor. Ayrıca, “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” gibi dini ve kültürel içerikler de gündeme geliyor.
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Kur’an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:30 Yedi Numara
07:30 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
07:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Vefa Sultan
15:45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
16:15 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:40 Ana Haber
20:05 Gönül Dağı
ATV’DE FİLM ZEYİNLİĞİ
ATV yayın akışı, film tutkunları için dikkat çekici içeriklere ev sahipliği yapıyor. Öğle saatlerinde “Can Borcu” ve “Başka Bir Gün” filmleri izleyiciyle buluşurken, akşam kuşağında Türk filmi “Bal Kaymak” ekranlarda olacak.
06:30 Zembilli
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:25 Dizi TV
14:15 Başka Bir Gün
17:00 Sağ Salim
19:40 atv Ana Haber
20:00 Bal Kaymak
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV, “Yalı Çapkını” dizisinin tekrar bölümleri ile akşam saatlerinde “Düğün Dernek 2” filmiyle dikkat çekiyor.
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yüklenecek
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:45 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2
22:30 Düğün Dernek 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de eğlence dolu içerikler ön planda. “Pazar Sürprizi” programının ardından, “Güldür Güldür Show” ile izleyiciler kahkaha dolu dakikalar geçirecek.
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
00:15 Kızılcık Şerbeti
TV8’DE SPOR VE YARIŞMA HEYECANI
TV8, hem spor hem de yarışma programlarını izleyicileriyle buluşturuyor. “O Ses Türkiye” tekrarları gün içinde yer alırken, akşam saatlerinde Macaristan – Türkiye futbol karşılaşması canlı yayınlanacak. “Survivor All Star” yeni bölümüyle ekranda yer alacak.
06:30 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
12:45 O Ses Türkiye
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Macaristan – Türkiye / Canlı
22:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
NOW TV YAYIN AKIŞI
NOW TV’nin akışı, sabah saatlerinde haber ve ekonomi programlarıyla başlıyor, gün içerisinde dizi ve film yayınlarıyla devam ediyor. Akşam saatlerinde ise sürpriz bir yapım izleyicilere sunuluyor.
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:30 Kızıl Goncalar
02:30 Şahane Hayatım