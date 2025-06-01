Pazar Heyecanıyla Siması İsmail Kır

Pazarın Renkli Siması İsmail Kır

Kahramanmaraş’ta pazarın canlı karakteri olarak tanınan 62 yaşındaki İsmail Kır, yalnızca ekmeğini kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda şarkı söyleyip oynayarak herkesin yüzünde bir gülümseme oluşturuyor. Onikişubat İlçesi’ndeki sosyete pazarında pazarcılık yapan Kır, üç çocuk babası olarak dikkat çekiyor. Sebze ve meyve satışının yanı sıra, şarkı ve danslarıyla pazar atmosferini neşelendiriyor.

Sosyete Pazarının Maskotu

Pazarın maskotu olduğunu belirten Kır, “Kahramanmaraşlıyım. Sosyete pazarında meyve ve sebze satıyorum. Bunun yanında türkü söyleyip halay çekiyorum. Neşemden dolayı bana deli diyorlar. Özellikle ilk defa görenler yadırgıyabiliyor. Ben buranın neşesiyim. Ben olmazsam buranın neşesi olmaz,” diyor.

Oyun Oynamak Onun İçin Vazgeçilmez

Kır, sözlerine şunları ekliyor: “Buraya gelenler, ‘oynada seyredelim’ diyorlar. Burada meyve ve sebzeyi en ucuz satan kişi benim. Ben burada ne dersem, buradakiler onu yapıyor. Örneğin, maliyeti 100 TL olan bir malzemeyi 60 TL olarak söylüyorum ve birçok kişi 60 TL’ye indiriyor. Ben oyun oynamazsam duramam. Oyun oynamazsam, neşem gelmez.”