Pazar İlçesinde Arpa Hasadı Başladı

TARIMSAL FAALİYETLERDE HIZLI BAŞLANGIÇ

Tokat’ın Pazar ilçesinde arpa hasadına başlandı. Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, biçerdöverlerin kontrolü ile hasatta meydana gelen dane kayıplarını inceledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, “Bu yılın hububatta bereketli bir yıl olduğunu, yerli çeşitlerle ekilen deneme alanlarından ortalama üzerinde verim beklediğimizi” ifade etti. Üreticilerle ortak denetim yaparak dane kayıplarının önlenmesini sağlayacaklarını belirten Kapar, “Tüm operatörler gerekli eğitimleri aldılar ve üreticiyi hiçbir alanda yalnız bırakmıyoruz” şeklinde konuştu.

KONTROLLERE ÖNEM VERİLİYOR

Yapılan kontrollerde biçerdöver operatörleri ve çiftçiler, hasat süreciyle ilgili dikkate alınması gereken konular hakkında bilgilendirildi. Yangın riskine karşı kıvılcımlara yönelik önlemler alınmasının yanı sıra makinelerin bakım durumu ve doğru ayarlamalar ile dane kaybının önüne geçmek için gerekli uyarılar gerçekleştirildi. Bu şekilde, hasat sürecinin en verimli ve güvenli şekilde tamamlanması hedefleniyor.