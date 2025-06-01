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Pazar Kavgası Kameraya Yansıdı

Olayın Gelişimi

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan bir pazarda iki satıcı arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Yenibosna’da kurulan pazarda meydana geldi. İki pazarcı, ürünleri yerleştirme konusunda anlaşmazlık yaşamaya başladı. Bu tartışma, aniden kavgaya evrildi.

Gergin Anlar

Olay esnasında polis ekipleri hemen yere sevk edildi. Aynı zamanda, pazarcıların yakınları da olaya dahil oldu. Kavga sırasında bir pazarcının, tartıştığı kadına yumruk attığı anlar kamera ile kaydedildi. Kadının akrabası da duruma müdahale etmeye çalıştı.

Polisin Müdahalesi

Polis ekipleri, kavga edenleri sakinleştirme ve araya girme görevini yerine getirdi. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu ve bu nedenle karakola ifade vermek üzere götürüldü. Olay, pazar alanında gergin anların yaşanmasına neden oldu.

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