Pazarda Bekleyen Kadın Mesaj Paylaştı

GENÇ KADINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Pazarda çalışan sevgilisiyle buluşmak isteyen bir genç kadın, ürünlerin satılmasını beklerken dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Kadın, paylaşımında “Arkadaşlar, bu seferlik limonu sevgilimden alsanız olur mu? Şakasız 2,5 saat bekledim.” sözleriyle durumunu dile getirdi.

GÖRÜNTÜ HIZLA GÜNDEM OLDU

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı. Görüntünün altına gelen yorumlar ise oldukça destekleyici oldu. Kullanıcılar, “Git yardım et o zaman”, “Hala güzel seven kadınları, karakter seven kadınları görmek güzel”, “Sen ne güzel bir kızsın ve ne güzel bir ahlakın var helal olsun”, “Ne güzel… Hep mutlu olun kardeşim” ve “Helal olsun kardeşim” gibi ifadelerle kadını teşvik etti.