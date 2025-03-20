Pazarda Yer Tartışması Kavgaya Dönüştü

PAZARCI KADINLAR ARASINDA TARTIŞMA

Iğdır’da, iki pazarcı kadın arasında durdukları yer paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma, bir kadının diğerine saldırmasıyla sonuçlandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Iğdır merkez Kırkevler Sokak’taki bir marketin önünde satış yapan söz konusu iki kadın, durdukları yer hakkında tartışmaya girdi.

YAŞLI KADINA SALDIRI

Kadınlardan biri, kendisinden yaşça büyük olan kadına doğru yürüdü ve aniden onu iteleyerek tartakladı. Bu sırada yere düşen yaşlı kadın, durum karşısında ağlamaya başladı. Diğer kadın ise hiç aldırış etmeden satış yaptığı yere geri dönerek oturdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yere düşen kadını kaldırmak için yardımcı oldu ve 112 sağlık ekibini aradı.

SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri ve polis, yaşlı kadına ambulans içinde müdahalede bulundu. Ancak her iki taraf, birbirlerinden şikayetçi olmadı.