Pazarda Zabıta Denetimleri Devam Ediyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Osmaneli Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cuma Pazarı’nda düzenli olarak denetimlerini uyguladı. Pazar yerinde özellikle fiyat etiketi kontrollerine yoğunlaşan ekipler, esnafa kurallar hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulundu.

HİZMET İÇİN GEREKEN BİR KONU

Denetimlerin, vatandaşların güvenli ve şeffaf bir alışveriş yapabilmesi ile esnafların kurallara uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla sürdürüleceği ifade edildi. Yetkililer, tüm esnafın bu kurallara dikkatle uymasının toplumun genel yararına olduğunun önemine vurgu yaptı.