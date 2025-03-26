Pazardaki Ürün Fazlalığı ve Fiyat Düşüşü

ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANINDAN PAZAR ANALİZİ

Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, yeşillik fiyatlarının azalışının ürün fazlalığı ve tezgahta kalma gibi sorunlara yol açacağını belirterek, planlı üretimin önemine dikkat çekiyor. Buluşan, Ramazan Bayramı öncesi pazarın durumunu ve pazarcı esnafının nabzını tutarak güncel fiyatları değerlendiriyor. Üretim miktarının yükselmesi nedeniyle fiyatların düştüğünü ifade eden Buluşan, bu durumun ürünlerin tezgahlarda kalmasına yol açtığını ve satışların bundan etkilendiğini dile getiriyor. Fiyatlarda yaşanan düşüşün bir süre sonra üretimin azalmasına yol açabileceğini belirten Buluşan, bu durumun tezgahların boş kalmasına neden olabileceğini aktarıyor.

PLANSIZ ÜRETİM SORUNU

Buluşan, yeşilliklerin düşük fiyatlarının üreticinin işçi maliyetini karşılamadığını belirterek bu durumun en önemli sebebinin plansız üretim olduğuna vurgu yapıyor. Tezgahlardaki ürünlerin günlük olarak üretilip günlük olarak tüketilmesi gerektiğini aktaran Buluşan, “Bayram öncesi fiyatlarda bir değişiklik yok, hatta geri gidiyor. Bunun başlıca sebebi de üretimden kaynaklı” diyor. Ürettikleri yeşilliklerin günlük tüketime uygun olduğunu belirten Buluşan, şu an pazarda görülen her yeşilliğin maliyetinin altında satıldığını ifade ediyor. Örneğin, marul, maydanoz, roka, tere, nane, dereotu ve kuzu kulağının pazarda 10 lira olduğunu, bunun üreticide ise 5 lira civarında bulunduğunu açıklıyor. Bu fiyatların üretici için işçi maliyetini karşılamadığını belirten Buluşan, planlı üretimin ülke genelinde yapılması gerektiğini savunuyor.

DENGESİZLİK SONUÇLARI

Son bir haftadır pazarlarda yaşanan durgunluğu dile getiren Buluşan, üretimin artmasıyla ucuzluk ve takip eden ürün kıtlığının dengesizlik yarattığını ifade ediyor. Buluşan, “Zirai girdiler konusunda geçen seneye oranla yüzde 100 fiyat artışı var. Mutfak maliyetleri de pazarı etkiliyor. Son bir haftadır pazarlarda tabiri caizse yaprak kıpırdamıyor. Sonra bir bakıyorsunuz ürün fazlalığı var ve bu durumda üreticiler gelecek yıl bu ürünleri ekmeyecek. O zaman şimdi 10 lira olan marul 30 lira olacak. Bu hepimiz için bir dengesizlik. Üretici de kazanamayacak, satıcı da kazanamayacak; halk da pahalıya yemiş olacak” diye konuşuyor.

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