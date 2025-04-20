Pazarspor, 1923 M. K. Paşaspor’u 2-1 Yendi

TFF 3. LİG’DE PAZARSPOR’UN GALİBİYETİ

TFF 3. Lig’in 29. haftasında Pazarspor, evinde 1923 Mustafa Kemal Paşaspor ile karşı karşıya geldi ve maçı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maçın hakemleri Levent Gümüşdere, Yılmaz Kozak ve Abdullah Özcan’ın yönetiminde gerçekleşti.

PAZARSPOR’UN KADROSU

Pazarspor, Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın, Aras Aydın (Ali Alperen Erdoğan dk. 64), Emre Akgün, Erhan Şengül, Yavuz Alemdar (Ege Vatansever dk. 90), Mustafa Diler (Emirhan Atilla dk. 90+4), Göktuğ Yılmaz (Hakan Selim Yıldız dk. 63), Onur Civelek ve Mustafa Sol’dan oluşan kadrosuyla mücadele etti.

1923 Mustafa Kemal Paşaspor ise Mertcan Babat, Alper Kadir Duruk, Berkehan Biçer, Ömer Şahbaş, Doğanay Kılıç, Ökkeş Karaoğlu, Furkan Özdemir (Berat Badak dk. 82), Muhammed Emin Bektaş, Erkan Şentürk (Azat Çakar dk. 82), İbrahim Demir (Erdal Kaya dk. 46) ve Talha Yünkuş’tan oluşan bir kadroyla sahada yer aldı.

MAÇIN GOLLERİ

Maçta goller, Pazarspor’dan Mustafa Sol’un 45+3. dakikada penaltıdan attığı gol ve Erhan Şengül’ün 78. dakikada kaydettiği golle geldi. 1923 Mustafa Kemal Paşaspor’un tek golü ise Muhammed Emin Bektaş tarafından 29. dakikada atıldı.

SARI KARTLAR

Karşılaşma sırasında Pazarspor’dan Dursun Miraç Vural ve Erhan Şengül sarı kart görürken, 1923 Mustafa Kemal Paşaspor’dan Mertcan Babat, Doğanay Kılıç, Berkehan Biçer, Ömer Şahbaş ve Alper Kadir Duruk sarı kartla cezalandırıldı.