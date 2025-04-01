Pazarspor, Aliağaspor Karşısında Puan Arayacak

Pazarspor’un Hedefi Aliağaspor’u Yenmek

RİZE – TFF 3. Lig 21. hafta erteleme maçında Pazarspor evinde Aliağaspor’u konuk edecek. TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, bu hafta gerçekleştireceği 21. hafta erteleme karşılaşmasında, iki sezon boyunca namağlup unvanını koruyan Aliağaspor ile mücadele edecek. Hazırlıklarını tamamlayan Pazarspor, galip gelmeyi hedefliyor.

Pazarspor’un Hedefi Seriyi Sonlandırmak

Pazarspor Sportif Direktörü Hasan Balta, Aliağaspor’un durdurması gereken bir ekip olduğunu vurguladı. “Geçen hafta Osmaniye deplasmanında son dakikalardaki talihsiz bir golle mağlup olduk. Rakipten avantajı kaptırmış durumdayız. Üst üste iki maç iç sahada oynayacağız. Öncelikle Aliağa maçı var. Bu müsabakaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanmaktayız. Ekibime ve camiama güveniyorum. Bu maçı kazanacak deneyim ve birikime sahibiz. Rakibimiz şampiyonluk hesapları yapan bir takım. Geçen sezon namağlup bitirdiler. 28 maçlık bu sezonda şu ana kadar 25 maç oynadı ve yenilmediler. ‘Dur’ diyeceğiz Aliağa’ya, ‘yeter’ bu kadar diyeceğiz” şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Öztürk Maç İçin İyimser

Pazarspor Teknik Direktörü Ramazan Öztürk ise takımın galibiyet için hazırlandığını kaydetti. Öztürk, “Geçtiğimiz hafta Osmaniye ile berabere kaldığımız oyunumuzda, iki defa geriye düşmemize rağmen cevap verdik. Son dakikada yediğimiz şanssız golle maç Osmaniye lehine sonuçlandı. Fakat deplasmanda olmanın da etkisi vardı. İstemediğimiz bir sonuç ama burada 1-0 yendiğimiz bir rakipti. Kalan 5 maçta da en iyi şekilde çıkmayı planlıyoruz. Aliağa buraya gelecek. Onların iyi bir istatistiği var, iki yıldır kaybetmiyorlar. Biz de tarihi birlikte paylaşarak seyircilere bu heyecanı yaşatmayı düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Umarım sonuç bizim lehimize olur.” şeklinde ifadeler kullandı.