Pazarspor, Çayelispor ile 1-1 berabere

MAÇIN SONUCU VE STAT BİLGİSİ

TFF 3. Lig’in ilk haftasında Pazarspor, evinde Çayelispor ile karşılaştı ve müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı. Maç Pazar İlçe Stadı’nda oynandı.

HAKEMLER VE OYUNCU KADROLARI

Maçı yöneten hakemler Onur Can Dolğun, Volkan Esen ve Berkay Diniz oldu. Pazarspor’un kadrosu şu oyunculardan oluştu: Dursun Miraç Vural, Aras Aydın, Bekir Mustafa Meral, Emre Akgün, Burak Avşar, Erhan Şengül, Onur Civelek (Ali Burak Atmaca dk. 78), Gökdeniz Karahan (Ege Vatansever dk. 72) (İlhan Topatar dk. 86), Ali Alperen Çelik, Abdurrahman Emek, Mehmet Can Davarcıoğlu. Çayelispor’un futbolcuları ise şunlardı: Burak Diker, Berkay Kumlu, Halit Emre Acun, Hüseyin Yıldız, Ali Osman Karnapoğlu, Arif Cılak (Muhammed Emin Balcılar dk. 62), Musa Eren Karakaş, Cömert Ağa Öcal (Furkan Çetinkaya dk. 46), Oğuzhan Eskiköy (Efecan Mirzaoğlu dk. 83), Muhammed Ali Yılmaz (Muhammet Ali Demir dk. 62), Ethem Erboğa.

GOLLER VE DİSİPLİN DURUMU

Karşılaşmanın gollerini Gökdeniz Karahan (dk. 51) Pazarspor adına atarken, Berkay Kumlu (dk. 90+6) Çayelispor’un eşitliği sağladı. Maçtaki kırmızı kart ise Pazarspor’dan Bekir Mustafa Meral’e (dk. 87) gösterildi. Sarı kartlar ise Çayelisporlu oyuncular Arif Cılak, Ali Osman Karnapoğlu ve Musa Eren Karakaş’a verildi.