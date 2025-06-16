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Pazartesi Akşamı Diziler Belli Oldu

Pazartesi Günü TV Yayın Akışı

Pazartesi akşamı dizilerin ne olduğunu öğrenmek isteyenler için detaylar belli oldu. 16 Haziran 2025 Pazartesi günü, bazı televizyon kanallarında kesinlikle hangi dizilerin yayınlanacağı anlaşıldı. İşte bugün akşamı TV’de yayınlanacak diziler ve kanal listesi!

KANALLARDA YAYINLANAN DİZİLER

Pazartesi günü TV’de şu şekilde diziler mevcut:

– TRT 1: Dizi yok
– ATV: Aile Saadeti
– Kanal D: Eşref Rüya
– Show TV: Dizi yok
– NOW TV: Dizi yok
– Star TV: Dizi yok

Dizilerin yer aldığı diğer programlar ise şu şekilde sıralanıyor: 15:25’te Teşkilat, 19:00’da Ana Haber, 19:55’te İddiaların Aksine, 20:00’da Çırak, 22:00’de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı “Chelsea – Los Angeles FC” ve 00:15’te Tutunamayanlar yayınlanacak.

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