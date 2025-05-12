Pazartesi Akşamı Diziler Şunlardır: Kudüs Fatihi

Pazartesi Günü Diziler

Pazartesi akşamı televizyon izleyicileri için hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bugün 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, önde gelen televizyon kanallarında hangi dizilerin gösterileceği netleşti. İzleyiciler için hazırlanan bu haberimizde, Pazartesi akşamı yayınlanacak dizileri ve TV yayın akışını bulacaksınız.

KANALLARDA YAYINLANAN DİZİLER

Pazartesi günü Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarında yayınlanan diziler şu şekildedir:

– TRT 1: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

– ATV: Dizi yayınlanmıyor

– Kanal D: Uzak Şehir

– Show TV: Dizi yayınlanmıyor

– NOW TV: Dizi yayınlanmıyor

– Star TV: Dizi yayınlanmıyor

Ayrıca, TRT 1 kanalında dün akşam 13.15’te Seksenler, 14.35’te Teşkilat, 17.40’ta Lingo Türkiye, 19.00’da Ana Haber, 19.55’te İddiaların Aksine, 20.00’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 00.15’te Türk Sineması “Hara”, 02.05’te Teşkilat ve 04.25’te Seksenler bölümleri yayınlandı.