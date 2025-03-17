Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Var?

Pazartesi akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 17 Mart 2025 Pazartesi günü, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 kanallarında hangi dizilerin olacağı belli oldu. İşte Pazartesi akşamı ekranlarda yer alacak diziler ve yayın akışı detayları.

TRT 1’DE YAYINLANACAK DİZİLER

Pazartesi günü TRT 1 ekranında “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisi yayınlanıyor.

ATV VE KANAL D DİZİLERİ

ATV kanalı, “Bir Gece Masalı” dizisini izleyicilerine sunarken, Kanal D’de ise “Uzak Şehir” dizisi saat 20.00’de gösteriliyor.

SHOW TV VE NOW TV PROGRAM AKIŞI

Show TV’de “Kral Kaybederse” adlı dizi ekrana gelecek. NOW TV kanalında ise “Kızıl Goncalar” dizisi yer alıyor. Star TV bu hafta dizi yayınlamıyor.

PAZARTESİ AKŞAM YAYIN AKIŞI

Pazartesi gününe ait yayın akışı şu şekilde:

– 14.20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

– 14.40 Vefa Sultan

– 16.15 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

– 18.00 Ramazan Sevinci

– 19.30 Ana Haber

– 19.55 İddiaların Aksine

– 20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

– 00.15 Vefa Sultan

– 01.25 Gönül Dağı

– 02.40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

– 04.15 Sahur Bereketi

Pazartesi akşamı televizyon izlemek isteyenler için bu bilgiler oldukça yararlı olabilir.