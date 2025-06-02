Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Yayında?

Pazartesi AKŞAMINA DAİR DİZİLER

Pazartesi akşamında televizyon izleyicilerinin merak ettiği diziler 2 Haziran 2025 tarihinde belli oldu. Bugün Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 gibi kanallarda hangi dizilerin yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalar yapıldı. İşte o gün yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı detayları.

KANAL D VE TRT 1 YAYINLARI

TRT 1’de izleyicileri bekleyen dizi “Teşkilat” yoğun ilgi görüyor. Kanal D’de ise “Uzak Şehir” dizisi yer alıyor. Diğer kanallarda dizi yayınlanmıyor.

SHOW TV, NOW TV VE STAR TV YAYIN AKIŞI

Show TV ve Star TV’de dizi yayını gerçekleştirilmezken, NOW TV’de “Çift Kişilik Oda” dizisi izleyenlerle buluşuyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 yayın akışı ise şu şekilde:

– 14.25 Teşkilat

– 17.40 Lingo Türkiye

– 19.00 Ana Haber

– 19.55 İddiaların Aksine

– 20.00 Teşkilat

– 23.00 Yabancı Sinema “Hugo”

– 01.40 Gönül Dağı

– 04.00 Seksenler

Bu akşam televizyonda izlenebilecek diziler bu şekilde duyuruldu.