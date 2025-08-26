Pazartesi Bitcoin Fonları Güçlü Performans Gösterdi

BITCOIN YATIRIM FONLARI HAFTAYA GÜÇLÜ BAŞLADI

Bitcoin yatırım fonları, pazartesi günü kaydedilen güçlü performansla birlikte haftalık kayıplarını telafi etmeye başladı. 15 Ağustos’tan bu yana süregelen satış baskısının 523,31 milyon dolarlık rekor çıkışla zirve yaptığı ve piyasa katılımcılarını kaygılandırdığı görülmüştü. Ancak Jerome Powell’ın Federal Rezerv politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında piyasa duygusu tamamen değişti.

ETFLERDE GÜÇLÜ GİRİŞLER GÖRÜLDÜ

Pazartesi günü, ETF verilerine göre en dikkat çeken performans, Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund FBTC’sinde gerçekleşti. Fon, 65,56 milyon dolarlık net girişle günün lideri oldu. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust IBIT fonu ise 63,38 milyon dolarla onu yakından takip etti. ARK Invest’in ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB fonu da 61,21 milyon dolarlık katkı ile önemli bir role sahip oldu. Ayrıca, Bitwise’ın BITB fonu 15,18 milyon dolar, Grayscale’in Bitcoin Trust 7,35 milyon dolar ve VanEck’in HODL fonu 6,32 milyon dolarlık pozitif akışlar kaydetti.

PİYASA DUYGUSU DEĞİŞİYOR

CoinShares’in araştırma başkanı James Butterfill, kripto fonlarından yaşanan çıkışların mart ayından bu yana en büyük kayıplar olduğunu belirtti. Butterfill, bu satışların ABD para politikası ile ilişkili olarak “giderek kutuplaşan” yatırımcı duygusuyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı konuşma, “beklenenden daha iyimser” olarak yorumlandı ve bu durum piyasa duygusunda bir değişim sağladı. Powell’ın Eylül’de olası faiz indirimine dair spekülasyonları artırmasının ardından kripto piyasası yükselişe geçti.

BITCOIN’DE DÜZENLENME GÖRÜLÜYOR

Bitcoin, 14 Ağustos’ta 124.128 dolarlık tarihi zirveye ulaştıktan sonra %11’lik bir düzeltme yaşayarak 110.186 dolara kadar geriledi. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 60 puana yükselerek “açgözlülük” bölgesine girdi ve piyasa, yatırımcıların risk iştahının arttığını gösteriyor.