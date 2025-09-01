Haberler

Pazartesi Dizi Yayınları Belirlendi

Pazartesi Günü Dizilerin Yayın Akışı Belli Oldu

Pazartesi akşamı, çeşitli televizyon kanalları izleyicilerine farklı diziler sunuyor. İşte 2025 yılı için Pazartesi akşamı yayınlanacak dizilerin ve programların listesi.

KANALLARDA YER ALAN DİZİLER

TRT 1 kanalında bu hafta dizi yayınlanmazken, ATV’de “Aile Saadeti” dizisi ekranlara gelecek. Kanal D kanalında “Eşref Rüya” dizisi yayımlanırken, Show TV’de bu akşam herhangi bir dizi bulunmuyor. NOW TV’de ise “Şevkat Yerimdar” dizisi izleyicilere sunulacak. Star TV kanalında da dizi yayını yapılmayacak.

YAYIN AKIŞI DETAYLARI

16:30’da FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda “Türkiye-Slovenya” maçı gerçekleşecek. Saat 18:15’te Set Sayısı programı yayınlanırken, 19:00’da Ana Haber bülteni ekranlara gelecek. 19:55’te “İddiaların Aksine” programı izleyicileriyle buluşacak ve ardından 20:00’de yabancı sinema filmi “Muhteşem Yedili” yayımlanacak. 01:30’da “Leyla İle Mecnun” dizisi ve 04:20’de ise “Seksenler” dizisi izlenebilecek.

ÖNEMLİ

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

