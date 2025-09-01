Pazartesi Dizi Yayınları Belirlendi

Pazartesi Günü Dizilerin Yayın Akışı Belli Oldu

Pazartesi akşamı, çeşitli televizyon kanalları izleyicilerine farklı diziler sunuyor. İşte 2025 yılı için Pazartesi akşamı yayınlanacak dizilerin ve programların listesi.

KANALLARDA YER ALAN DİZİLER

TRT 1 kanalında bu hafta dizi yayınlanmazken, ATV’de “Aile Saadeti” dizisi ekranlara gelecek. Kanal D kanalında “Eşref Rüya” dizisi yayımlanırken, Show TV’de bu akşam herhangi bir dizi bulunmuyor. NOW TV’de ise “Şevkat Yerimdar” dizisi izleyicilere sunulacak. Star TV kanalında da dizi yayını yapılmayacak.

YAYIN AKIŞI DETAYLARI

16:30’da FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda “Türkiye-Slovenya” maçı gerçekleşecek. Saat 18:15’te Set Sayısı programı yayınlanırken, 19:00’da Ana Haber bülteni ekranlara gelecek. 19:55’te “İddiaların Aksine” programı izleyicileriyle buluşacak ve ardından 20:00’de yabancı sinema filmi “Muhteşem Yedili” yayımlanacak. 01:30’da “Leyla İle Mecnun” dizisi ve 04:20’de ise “Seksenler” dizisi izlenebilecek.