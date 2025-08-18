Haberler

Pazartesi TV Dizileri Belli Oldu

PAZARTESİ GÜNÜ YAYINLANACAK DİZİLERİN LİSTESİ

Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler netleşti. 2025 yılında Pazartesi akşamı hangi dizilerin izleyici ile buluşacağına dair bilgiler aşağıda yer alıyor. İşte televizyon kanallarında görülecek yapımlar:

TRT 1’DE İZLENEBİLECEK YAPIM

Pazartesi günü TRT 1 ekranında “Gönül Dağı” dizisi yer alıyor. Bu dizi izleyicilerin ilgisini çeken romantik ve dram temalı hikayesiyle dikkat çekiyor.

DİĞER KANALLARDA YER ALAN PROGRAMLAR

ATV’de “Aile Saadeti” dizisi izlenirken, Kanal D’de bu akşam herhangi bir dizi yayınlanmayacak. Show TV’de de dizi bulunmuyor. NOW TV’de ise “Şevkat Yerimdar” dizisi izleyicilere sunulacak. Star TV’de de bu akşam dizi yayını gerçekleşmeyecek.

TV YAYIN AKIŞI

Günün akışı şu şekilde gerçekleşiyor: 17:45’te “Kim Gitsin?”, 19:00’da “Ana Haber (Canlı)”, 19:55’te “İddiaların Aksine”, 20:00’da Yabancı Sinema “Dünyanın Uzak Ucu” ve saat 22:50’de “Gönül Dağı” dizisi yer alacak. Gece saatlerinde ise 01:45’te “Leyla İle Mecnun” programı izleyicilerle buluşacak.

Haberler

Kazakistan Ve Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

Kazakistan ve Özbekistan, 2025-2026 yılları için işbirliği geliştirme anlaşması imzaladı. Enerji, su ve ulaştırma gibi alanlarda ortaklık üzerinde duruldu.
Haberler

Diyarbakır’da Silahlı Saldırı, İntihar Girişimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir adam, karısını takside ağır yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı. Olayda taksi şoförü de yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

